Брошенные хозяином животные занялись каннибализмом

Талдомская городская прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели кошек на одном из участков садового некоммерческого товарищества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, на территории частного домовладения найдены свыше 20 кошек, некоторые из которых погибли. О происшествии рассказала местная жительница.

Именно после ее обращения прокуроры устанавливают возможный факт жестокого обращения с животными, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

