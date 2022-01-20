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Талдомская городская прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели кошек на одном из участков садового некоммерческого товарищества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, на территории частного домовладения найдены свыше 20 кошек, некоторые из которых погибли. О происшествии рассказала местная жительница.
Именно после ее обращения прокуроры устанавливают возможный факт жестокого обращения с животными, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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