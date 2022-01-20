Прокуроры проводят проверку массовой гибели кошек в Талдоме

Брошенные хозяином животные занялись каннибализмом

Талдомская городская прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели кошек на одном из участков садового некоммерческого товарищества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, на территории частного домовладения найдены свыше 20 кошек, некоторые из которых погибли. О происшествии рассказала местная жительница.

Именно после ее обращения прокуроры устанавливают возможный факт жестокого обращения с животными, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сегодня "Московский комсомолец" написал, что в одном из СНТ в Талдоме появились коты-каннибалы, которые начали поедать друг друга из-за отсутствия пищи. Отмечается, что обглоданные трупы животных (полиция насчитала таковых около 40) разбросаны по всему всей территории домохозяйства. По информации издания, хозяин участка долгое время подбирал бездомных котов, однако затем их бросил и перестал кормить.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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