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Популярный диетолог Эшли Шоу рассказала, как эффективно использовать кофе в ежедневном рационе для похудения. Оказалось, что большинство обывателей по собственной некомпетентности не понимают, как правильно использовать этот бодрящий напиток. Специалист подсказала, как пить кофе с пользой для здоровья.
Диетолог рекомендует выпивать в день не более четырех чашек с оптимальным объемом в 400 миллиграммов кофеина. Такое количество оптимально для того, чтобы почувствовать бодрость духа и ускорить метаболизм. Шоу рекомендует выпивать по чашке кофе каждые два-три часа. Однако любителям крепкого кофе нужно себя ограничить в количествах.
Есть еще один важный нюанс: крайне важно пить обыкновенный черный кофе, без всяких подсластителей и молочных продуктов. Тем, кто следит за фигурой, кофе может принести массу пользы. Кофеин ускоряет обмен веществ в организме и утоляет чувство голода.
"Черный кофе сам по себе имеет ничтожное колиечество калорий. Потеря веса вызвана сих дефицитов – вы потребляете меньше, чем тратите. Популярный и очевидный способ достичь дефицита – потреблять меньше калорий и расходовать больше сил. Черный кофе для этого идеален, так как содержит менее пяти калорий на чашку. Однако этот напиток остается низкокалорийным до тех пор, пока вы не добавите в него сахар или молоко", – указала эксперт.
За несколько часов до отхода ко сну нужно прекратить употребление кофе, иначе поспать получится с трудом. А плохой сон, как известно, мешает сбросу лишних килограммов.
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