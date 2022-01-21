Будущее вселяет оптимизм, уверяет эксперт

Известный экстрасенс Мехди Ибрагими Вафа рассказал, что ждет Россию в этом году. Оказалось, что ближайшие месяцы для населения страны обещают быть жаркими и довольно насыщенными, а мир начнет переживать сдвиги геополитических плит.

Победитель "Битвы экстрасенсов", практикующий психологию и экстрасенсорику, теперь редко занимается ясновидениями. В основном эксперт сосредоточен на психологии. Однако продолжает радовать читателей своими точными гороскопами и прогнозами. На этот раз прорицатель рассказал, что ждет Россию в 2022-м.

В целом, прогнозы Мехди полны оптимизма: после череды тяжелых испытаний страна наконец достигнет цикла благополучного времени для большинства россиян.

Оказывается, в 2022-м Россия уже окончательно укрепит свое растущее влияние на международной арене за счет авторитета – так, что с Москвой будет считаться весь мир. А россияне будут восприниматься всеми странами, включая Донбасс и Сирию, миротворцами.

Что касается Соединенных Штатов, то они лишатся своей привычной главенствующей роли и покинут "клуб лидеров", сообщил Мехди журналистам.

Между тем предсказатель заявил, что у многих людей сохраняется опасение по поводу возможного начала Третьей мировой. Мехди успокоил: такой вариант событий исключается. А еще экстрасенс Мехди напомнил, что Ванга предсказывала небывалое усиление роли России после череды испытаний – ее влияние увеличится в разы.

Как указывает источник, Мехди – не первый среди экстрасенсов, кто предсказывает усиление позиций России в ближайшие годы на глобальном уровне.

Тем временем программисты предрекают миру "цифровой конец света" в 2038 году.