Питомца вытащили из болота

Современные технологии настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали незаменим атрибутом в работе спасательных служб. К примеру, специалисты из Великобритании своим оригинальным изобретением покорили не только Интернет, но и сердца любителей домашних животных.

Британцы придумали уникальный метод по спасению питомцев и применили его на практике. Они вытащили из болота собаку по кличке Миллии с помощью дрона и сосиски.

Четвероногий друг сбежал из дома в минувший четверг, 13 января, на следующий день его обнаружили на прибрежном болоте. Подходить к собаке было опасно, да и она сама не подпускала к себе людей, отказываясь покидать новое разведанное место.

Спасателям из команды Denmead Drone Search & Rescue пришлось задействовать уникальный метод вызволения питомца из беды. Специалисты привязали сосиску к дрону и запустили к животному. Естественно, собака не удержалась и побежала за лакомством, которое и довело четвероного друга до своей семьи.

Спасатели поделились кадрами успешной спецоперации со своими подписчиками на Facebook. Командир отряда Крис Тейлор подчеркнул, что идея была сумасшедшей. Меж тем, по его словам, специалисты готовы взять новый метод на вооружение.