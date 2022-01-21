Страна пройдет череду испытаний

Многих жителей России интересует будущее нашей страны. Люди задаются вопросом, каких перемен стоит ожидать в 2022 году. Многие из них ориентируются на мнения предсказателей, которые не лишены оснований. Не секрет, что многие пророчества знаменитых экстрасенсов, астрологов и футурологов зачастую, действительно, сбывались.

Одной из известнейших фигур в числе предсказателей с мировым именем, несомненно, является иранский провидец Салман Салехигударз. К его откровениям прислушиваются миллионы людей, а сам он давно заслужил звание пророка XXI века. Ясновидящего можно поставить в один ряд с Нострадамусом или Вангой.

Недавно специалист сделал сенсационный прогноз о судьбе России на 2022 год. Пророк предсказал нашей стране завершение кризиса. По его словам, на родину вернутся эмигранты и в государстве возрастет количество жителей.

Персидский провидец уверен, что российский народ сможет достойно пережить все испытания в год черного водяного тигра. Он подчеркнул, что над нашей страной возвышается невидимый защитный купол.

Мудрец увидел, что скоро в России снизится уровень бедности и преступности. Счастливые люди смогут посвятить себя семьям и воспитанию детей. По словам провидца, другие страны начнут нам завидовать.

Пророк уверен, что для достижения благополучия россияне сначала должны пережить целый ряд испытаний. Он предсказал нашей стране в 2022 году природные катаклизмы.

Ранее астролог Павел Глоба предсказал перемены в жизни четырех знаков зодиака.