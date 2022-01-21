Иранский пророк сделал предсказание о судьбе России на 2022 год

Иранский пророк сделал предсказание о судьбе России на 2022 год
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Страна пройдет череду испытаний

Многих жителей России интересует будущее нашей страны. Люди задаются вопросом, каких перемен стоит ожидать в 2022 году. Многие из них ориентируются на мнения предсказателей, которые не лишены оснований. Не секрет, что многие пророчества знаменитых экстрасенсов, астрологов и футурологов зачастую, действительно, сбывались.

Одной из известнейших фигур в числе предсказателей с мировым именем, несомненно, является иранский провидец Салман Салехигударз. К его откровениям прислушиваются миллионы людей, а сам он давно заслужил звание пророка XXI века. Ясновидящего можно поставить в один ряд с Нострадамусом или Вангой.

Недавно специалист сделал сенсационный прогноз о судьбе России на 2022 год. Пророк предсказал нашей стране завершение кризиса. По его словам, на родину вернутся эмигранты и в государстве возрастет количество жителей.

Персидский провидец уверен, что российский народ сможет достойно пережить все испытания в год черного водяного тигра. Он подчеркнул, что над нашей страной возвышается невидимый защитный купол.

Мудрец увидел, что скоро в России снизится уровень бедности и преступности. Счастливые люди смогут посвятить себя семьям и воспитанию детей. По словам провидца, другие страны начнут нам завидовать.

Пророк уверен, что для достижения благополучия россияне сначала должны пережить целый ряд испытаний. Он предсказал нашей стране в 2022 году природные катаклизмы. 

Ранее астролог Павел Глоба предсказал перемены в жизни четырех знаков зодиака.

Источник: ЧС ИНФО ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
новости партнеров

Россияне отказываются от доллара

Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста

Глава Ирана неожиданно прервал встречу с Путиным

Высокопоставленный гость совершил религиозный обряд в стенах Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей