Раскрыты подробности смерти поэта Наймана

Переводчика не стало на 86-м году жизни

Ушел из жизни Анатолий Найман. Трагическую новость сообщила наследница поэта, журналистка Анна Наринская.

Автор скончался после обширного инсульта. Найман попал в больницу 17 января – его госпитализировали с выступления в ВШЭ, напоминает телеканал "МИР24".  

Информации о месте и времени прощания пока нет.

Анатолий Найман сочинял стихи, прозу, эссе, переводил тексты. Поэт работал литературным секретарем Анны Ахматовой, про которую потом написал книгу. Вместе с поэтессой Найман переводил Джакомо Леопарди. Среди знаменитых его работ – песни к фильму "Удивительный мальчик". Композиции исполнила Алла Пугачева. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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