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Ушел из жизни Анатолий Найман. Трагическую новость сообщила наследница поэта, журналистка Анна Наринская.
Автор скончался после обширного инсульта. Найман попал в больницу 17 января – его госпитализировали с выступления в ВШЭ, напоминает телеканал "МИР24".
Информации о месте и времени прощания пока нет.
Анатолий Найман сочинял стихи, прозу, эссе, переводил тексты. Поэт работал литературным секретарем Анны Ахматовой, про которую потом написал книгу. Вместе с поэтессой Найман переводил Джакомо Леопарди. Среди знаменитых его работ – песни к фильму "Удивительный мальчик". Композиции исполнила Алла Пугачева.
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