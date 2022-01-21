Российский препарат "Лонгидаза" для снижения последствий COVID-19 запатентован в Индии

Ранее лекарство уже получило европейский патент

Разработанный в России оригинальный препарат "Лонгидаза" получил патент в Индии. Об этом сообщила фармацевтическая компания "Петровакс". Таким образом, препарат, уже имеющий патенты ряда европейских государств, выходит на рынок стран БРИКС.

"Лонгидаза" была разработана для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся образованием спаек и различных видов фиброза (пневмофиброза, фиброза простаты и др.) Когда в мире началась пандемия COVID-19, медики заметили, что одним из наиболее частых осложнений после заболевания является отдышка и трудности с дыханием, связанные с поражением легких.

Компания "Петровакс" провела дополнительные исследования, которые показали, что "Лонгидаза" дает хороший эффект при лечении постковидных осложнений: принимавшие его пациенты быстрее шли на поправку и восстанавливались после заболевания.

"В группе пациентов, принимавших "Лонгидазу", наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с контрольной группой тех, кто не принимал препарат",

– сообщили о результатах исследования в фармацевтической компании.

Ранее "Петровакс" получил патент на "Лонгидазу" в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Ирландии и Бельгии.

Продажи препарата в 2021 году выросли до 1,7 млн упаковок, причем 9% из них – за рубежом. Патент, зарегистрированный в Индии, открывает для производителя отечественного препарата еще большие перспективы. Только в Индии проживает 130 тысяч пациентов с диагностированным идиопатическим пневмофиброзом, которым может помочь "Лонгидаза". А в целом в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) число таких пациентов может доходить до двух миллионов.