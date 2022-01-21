От переизбытка любви пес чуть не проглотил котика – видео

От переизбытка любви пес чуть не проглотил котика – видео
Фото: pixabay.com
Голова пушистика почти полностью скрылась в пасти лабрадора

В интернет-пространстве получил большую популярность видеоролик, на котором огромный коричневый пес демонстрирует свою привязанность к маленькому котейке. Стоит отметить, что кот прибывает в некотором смущении от излишнего проявления чувств старшего товарища.

Хозяева четвероногих друзей разместили в Сети видеоролик, на котором лабрадор признается коту в глубокой привязанности и не может сдержать свои чувства. От переизбытка эмоций пес буквально пытается "сожрать" своего любимого сожителя.

Сначала лабрадор просто пытается приобнять своего хвостатого товарища, навалившись на него сзади. Однако достаточно быстро он теряет контроль над своими эмоциями и в попытках зацеловать любимого котофея практически заглатывает его голову.

Стоит отметить, что серый пушистик чувствует себя в полной безопасности, понимая, что такое поведение собаки – всего лишь проявление искренней любви. Кошак достаточно флегматично реагирует на появление острых клыков вокруг своей мордочки. По всей видимости, изначально котик рассчитывал, что хвостатый товарищ быстро угомонится и сумеет поумерить свой пыл. Однако чувства переполнили сердце лабрадора, и он явно не собирался останавливаться на достигнутом.

В итоге серому коту пришлось вывернутся из пасти излишне эмоциональной собаки и сбежать от нее на огромный аквариум. Пса такое развитие событий немного расстроило, однако он постарался стойко принять волю своего товарища.

Интернет-пользователи пришли в восторг от необычного видеоролика. Многие отметили, что любовь песика к коту превышает все видимые границы, и позавидовали таким теплым отношениям между хвостатыми.

К слову, недавно "Утро" делилось роликом, на котором маленький котенок-футболист мастерски отбил все мячи, которые пытались забросить в охраняемые им ворота.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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