Представители ВВС США координировали действия авиации СБУ на юго-востоке Украины

Расследование катастрофы малайзийского "Боинга" МН17 длится восьмой год, но в деле до сих пор появляются все новые моменты. На один из них обратил внимание бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

В своем телеграм-канале он сообщил, что нашел в Интернете "интересное видео". Речь в нем о тайном визите американских атташе на восток Украины 17 июля 2014 года, то есть в тот день, когда в Донбассе рухнул пассажирский самолет.

Видео разместил на площадке YouTube экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он обращает внимание, что в прессе визит высокопоставленной американской делегации в аэропорт Днепра (бывш. Днепропетровска) практически не освещался, что не похоже на Киев, который стремился растиражировать каждый шаг, который свидетельствовал бы о сотрудничестве Украины и США.

При этом на аэродроме Днепра не только дислоцировалась авиация ВСУ, но и местные диспетчеры "вели" малайзийский "Боинг" над Украиной.

"В момент катастрофы полет авиалайнера контролировал центр воздушного движения аэропорта Днепропетровск, на который как раз в это день прибыла группа американских офицеров, в том числе специалисты ВВС США",

– отмечает Прозоров. По его мнению, все указывает на то, что офицеры военно-воздушных войск США проводили инструктаж перед тайной операцией. А спустя несколько часов произошла катастрофа МН17.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание, что в деле МН17 отсутствуют спутниковые снимки, на основании которых Вашингтон и Киев обвинили ополченцев Донбасса в стрельбе по лайнеру из российского "Бука". Но это не помешало прокуратуре Нидерландов поддержать обвинения и потребовать пожизненного заключения для фигурантов дела.