Итальянский шеф-повар рассказал о поведении Путина на закрытых мероприятиях

Итальянский шеф-повар рассказал о поведении Путина на закрытых мероприятиях
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Итальянец не раз готовил для главы РФ

Итальянский шеф-повар Мирко Дзаго рассказал, как готовил для президента РФ Владимира Путина. Оказалось, что обычно лидер россиян очень сдержан в еде. Однако изредка может позволить себе расслабиться.

Дзаго поведал итальянскому изданию La Repubblica, что во время мероприятия, ставшим для него вторым в роли шеф-повара в Кремле, его позвали в комнату, где были журналисты со всего мира. В помещении оказалась и одна итальянка.

Путин тогда похвалил Дзаго, а тот в ответ потушил, что та итальянка – одна из его людей. По словам шеф-повара, все присутствующие рассмеялись, в том числе глава РФ. 

Дзаго рассказал, что готовил также на 50-летнем юбилее бывшего президента России Дмитрия Медведева. Также итальянец угощал гостей на 18-летии сына Медведева. Готовил вкусности Дзаго и для еженедельных закрытых антитеррористических совещаний. 

По его словам, Медведев – больше гурман. А вот Путин любит традиционные блюда, ест на массовых мероприятиях мало. Однако на закрытых банкетах позволил себе расслабиться и очень оценил мочетта – вяленое нежирное мясо. 

Ранее "Утро" делилось рецептом любимого блюда Путина. 

Источник: La Repubblica ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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