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Российский лидер Владимир Путин объявил, что в нашей стране военные пенсионеры будут получать повышенные выплаты. Данные пособия будут проиндексированы на 8,6% уже с начала текущего года.
Глава российского государства напомнил, что ранее власти приняли решение проиндексировать выплаты гражданских пенсионеров выше инфляции. Теперь это решение будет распространено и на военных получателей пособия.
Ранее эксперт рассказал, что пять лет работы на пенсии могут повысить выплаты на 42%. Россиян смогли заинтересовать в отложенном выходе на отдых.
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