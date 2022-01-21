Военным пенсионерам поднимут выплаты

Такое решение принял глава государства

Российский лидер Владимир Путин объявил, что в нашей стране  военные пенсионеры будут получать повышенные выплаты. Данные пособия будут проиндексированы на 8,6% уже с начала текущего года.

Глава российского государства напомнил, что ранее власти приняли решение проиндексировать выплаты гражданских пенсионеров выше инфляции. Теперь это решение будет распространено и на военных получателей пособия.

Ранее эксперт рассказал, что пять лет работы на пенсии могут повысить выплаты на 42%. Россиян смогли заинтересовать в отложенном выходе на отдых.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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