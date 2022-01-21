Странное поведение женщины будоражит весь подъезд

Молодой человек стал настоящей знаменитостью в социальных сетях, несмотря на то, что себя на видео он ни разу не показал – лишь записи с камеры наблюдения, которую вмонтировал в дверной глазок, напротив квартиры своей пожилой соседки по лестничной клетке. Поводом для старта блога стало странное поведение женщины.

Сперва парня насторожило состояние лестницы по утрам – она всегда была мокрой. Он решил выяснить, с чем это связано, и, как оказалось, практически ежедневно соседка "заговаривает" это место, поливая водой из чайника. После наблюдений он выяснил, что это не единственный ее ритуал: иногда женщина не выходит из своего дома до тех пор, пока несколько минут не простоит с открытой дверью и высунутой ногой.

Больше всего его соседке не нравятся жильцы напротив – она периодически ставит ногу на их дверь, проговаривая какие-то невнятные вещи, а иногда и вовсе может со злостью ударить по ней.

Квартиру парня, который снимает происходящее, она, как правило, не трогает. Лишь с недавних пор она стала проводить с ней какие-то странные манипуляции.

Поведение пожилой женщины другим жильцам дома крайне не нравится. К Рождеству неизвестный написал на ее двери непечатные оскорбления – снимающий все происходящее парень не остался в стороне. Выдавать злоумышленника он не стал, однако среди подписчиков нашлись желающие помочь женщине закрасить рукопись бесплатно. Блогер призвал всех быть добрее к людям, вне зависимости от того, какими странными они порой бывают.