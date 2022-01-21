В стране проходит массовая проверка документов чиновников об образовании

Президент Киргизии Садыр Жапаров решил удостовериться, не врет ли кто-то из чиновников о своем высшем образовании. Глава страны инициировал проверку документов, однако это не понравилось некоторым участникам событий. К примеру, депутат Дастан Бекешев поставил под сомнение наличие высшего образования у самого Жапарова.

Он отметил, что президент окончил юрфак КРСУ в 2006 году – тогда же, когда и сам депутат проходил обучение на том же факультете. Однако личной встречи с Жапаровым у него ни разу не было. Он кинул клич в социальных сетях с просьбой, чтобы кто-то из бывших одногруппников подтвердили совместное обучение – пока никто на него не ответил, кроме ректора учебного заведения.

Владимир Нифадьев, как пишет 24.kg, официально подтвердил, что президент проходил обучение на юридическом факультете заочно. Защита дипломной работы Жапарова по теме "Конституционно-правовой статус депутата Жогорку Кенеша" была им защищена 19 мая 2006 года на отлично.

Напомним, депутата Жогорку Кенеша (законодательного органа страны – прим. редакции) Нарматову лишили мандата в киргизском ЦИК после того, как выяснилось, что диплом о высшем образовании у нее был поддельный.