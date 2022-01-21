Из тела вождя даже пришлось изгонять бесов

Личность Владимира Ленина священнослужители считают чуть ли не самой страшной в истории православия – до сих пор злой дух они пытаются изгнать из Мавзолея. По данным "Московского комсомольца", участие в этом однажды принимал сканадально-известный схиигумен Сергий Романов.

Он заявил, что в Мавзолей его пригласили высокопоставленные чиновники, которые отреагировали на жалобы работников – все говорили про "странности". Одни утверждали, что их общее состояние во время нахождения в помещении становилось ужасным, а другие и вовсе уверяли, что тело Ленина иногда подает признаки жизни. Происходящее они объясняли "бесовщиной".

Сергий провел с телом вождя тайный ритуал: он 12 раз обошел вокруг саркофага, вычитывая молитвы, окроплял Ленина святой водой, но делал это, по просьбе пригласивших, очень аккуратно, чтобы не осталось видимых следов.

"Монахиня уверяла, что видела, как тело приподнялось. После молебна она еще полтора года испытывала сильный страх. Я же сам ничего подобного не чувствовал", – рассказал он во время допроса.

Такое же описание событий встречается и в книге писателя Ивана Миронова, который пишет о закулисье жизни высокопоставленных чиновников в России. Все события якобы выдуманные, однако в одном из произведений рассказывается, как некий схиигумен провел похожий обряд над телом Ленина, после чего один из очевидцев даже забыл имя собственной матери. На вопрос журналиста, откуда тот взял свою историю Миронов отвечать не стал, указав, что если Романов не стал рассказывать детали, то и он не будет.