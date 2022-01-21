"Кошке голову отрезать?": пушистик обалдел от вопроса хозяина - видео

"Кошке голову отрезать?": пушистик обалдел от вопроса хозяина - видео
Фото: pixabay.com
Ролик собрал больше миллиона лайков

Пользователь социальной сети TikTok под ником _ni_ju_ публикует ролики со своим питомцем –  котом британской породы Марком. Видео собирают миллионы, а хозяйка всегда придумывает уморительные ролики с пушистиком, которого называет своим "плюшевым медвежонком".

На аккаунт пользователя подписано больше двадцати тысяч пользователей. В основном комментаторов забавляют ситуации, в которых оказывается Марк. В некоторых роликах его называют "Аль Котоне" или "Аль Котино" – на видео котейка смотрит в камеру под наложенную музыку, записанную для культовых криминальных драм.

А недавно Марк попал впросак: хозяин поинтересовался, стоит ли отрезать коту голову (вероятнее всего, рыбью). Двусмысленность фразы дошла до четвероногого: он ошарашенно уставился на камеру, подумав, что, видимо, кто-то хочет его четвертовать за непонятные грехи.

Ролик оказался одним из самых популярных на странице пользователя в TikTok и набрал больше миллиона лайков. Оставлено под смешным мемом свыше трех тысяч комментариев. Хотя авторство фразы принадлежит не хозяевам Марка: эту реплику наложили на сотни забавных видео с кошками, среди которых оказался и наш герой.

@_ni_ju_ #fypシ #vital #cat #funny #котмарк #британец #catstagram #mycat #смешноевидео ♬ Кошка и голова - Natallia

Ранее мы рассказывали о не менее забавном ролике, на котором крупный лабрадор выражает свою глубокую симпатию и привязанность к маленькому котенку. Того, кажется, смутила такая искренняя привязанность старшего товарища. На видео пес пытается "съесть" своего друга, который, однако, испугался напора: решил сбежать туда, где собака его достать не сможет.

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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