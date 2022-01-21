Жительница Подмосковья обнаружила в лесу подозрительный чемодан

Владельца уже увезли на скорой

Безхозные предметы всегда вызывают опасения – особенно у правоохранительных органов. Не так давно в лесу рядом с Пушкинским городским округом нашли чемодан с сумкой. 

Местная жительница опубликовала фото: предметы находятся в снегу. Рядом никого нет. Женщина пыталась разыскать владельца – тщетно.

Кое-кто заподозрил, что попахивает криминалом. А многие напомнили, что обращение с подозрительными предметами требует осторожности. Так что трогать чемодан с сумкой, и уж тем более  содержимое, явно не следовало, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Хозяин нашелся совершено случайно – женщина увидела его, когда шла домой. Владельцем оказался нетрезвый мужчина, лежавший в снегу. Ему вызвали скорую.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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