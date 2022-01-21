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Временами случается так, что наша любимая одежда подводит в самый ответственный момент. И сломанная молния вызывает столько переживаний: кажется, что все вокруг наблюдают за тем, как неряшливо мы выглядим.
Однако расстраиваться по поводу бытовой проблемы не стоит. Что действительно необходимо, так это привести в порядок любимые джинсы, куртку и сумку с рюкзаком. На все уйдут считанные минуты.
Способ первый
Самый простой вариант – достаточно взять в руки плоскогубцы, а затем зажать ими бегунок. Он должен быть зафиксирован между зубцами. Затем потяните в сторону закрытия. И вуаля – растежка возвращается в пазы. Постарайтесь не слишком сильно сжимать место крепления, иначе рискуете повредить сам хрупкий механизм.
Способ второй
Разошедшуюся молнию не получается починить? Бывает и так, что на застежке остается лишь единственная часть бегунка. Тут поможет кое-что попроще. Возьмите в руки обыкновенные ножницы, а затем надрежьте ткань в горизонтальном положении между зубцами. И на надрез наденьте оторвавшуюся половину. Застегните до конца.
Способ третий
Разошедшаяся молния легко вправляется отверткой. Просуньте кончик инструмента в паз сверху и расширьте расстояние между металлическими зубцами. А в освободившийся "проем" вставьте края застежки, после чего зажмите плоскогубцами.
Способ четвертый
Тут еще проще – смазать разошедшуюся часть прозрачным ногтевым лаком и застегнуть.
Способ пятый
Самый крайний, но верный вариант. Если ничего не помогло – бегунок можно просто заменить и забыть о проблеме навсегда.
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