Песик пытался пробраться в лежанку к коту и нарвался на недовольство – видео

Песик пытался пробраться в лежанку к коту и нарвался на недовольство – видео
Фото: pixabay.com
Собака боялась навлечь гнев четвероногого друга

Последние дни в Сети активно смеются над стеснительным чихуахуа. Видео того, как маленький песик боязно залезает на лежанку, где сладко спит кот, вызвало бурю эмоций у интернет-пользователей. Многим сценка из жизни животных напомнила реальные событий из жизни людей.

В кадре песик, пятясь назад, залезает на лежанку постепенно. Сначала ставит одну заднюю лапу на укромное местечко, затем другую, постоянно оглядываясь на грозного кота. Потихоньку чихуахуа, не спеша, чтобы не разгневать соседа, залезает целиком, свернувшись в малюсенький комочек. Пес явно хотел занять как можно меньше места. 

Кот все это время пристально следил за происходящим, разочек гневно прошипев в сторону стеснительного захватчика половины лежанки, которая явна была приобретена именно для него. 

Глядя на видео, пользователи Сети принялись шутить.

"Когда пришел в больницу по записи и пытаешься сесть рядом с теми, кто в очереди с утра без времени", "Глаза бояться, ноги делают", "Пытается просочится без QR-кода", "Служебный роман "Новосельцев и начальница", "Хоть бочком, но лишь бы с тобой!" – соревнуются в юморе интернет-пользователи.

Ранее "Утро" показывало, как очаровательный кот испугался попугая, когда первый раз его увидел.

Полина ИВАНОВА
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