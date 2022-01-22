Журналистку сбила машина в прямом эфире - видео

Журналистку сбила машина в прямом эфире - видео
Фото: pixabay.com
Женщину доставили в больницу

Американская журналистка из Западной Вирджинии, корреспондент телеканала WSAZ Тори Йорги серьезно пострадала во время репортажа: в прямом эфире ее сбил габаритный внедорожник. Во время записи, которая транслировалась в прямом эфире, Тори упала из-за транспорта, задевшего ее зеркалом заднего вида.

На кадрах Йорги как раз собирается описать телеведущему полную картину происходящего, однако вдруг падает, не успевая произнести и пары слов. Впрочем, журналистка оказалась настоящим профессионалом дела: упала, но продолжила вести репортаж. И заверила зрителей, что находится в порядке.

"Вот вам и прямой эфир. Все хорошо. На самом деле однажды в колледже меня уже сбила машина. Я так рада, что в порядке. У нас все хорошо", – отчиталась Тори.

Репортаж был посвящен непростым погодным условиям и прорыву водопровода в многоквартирном доме в Данбаре штата Западная Вирджиния. За инцидентом, в котором оказалась репортер, наблюдал один из сотрудников службы водоснабжения. 

Непонятно, из-за чего в итоге упала репортер: журналистка стояла на тротуаре рядом с жилым комплексом. После падения ее доставили в больницу, где тщательно осмотрели. С Йорги все в порядке.

Сам ведущий Тим Ирр сохранял абсолютно беспристрастное выражение лица – кое-кто из пользователей даже заметил, что тот реагирует так, словно каждый день сталкивается с подобными происшествиями.

Ранее мы рассказывали, как охрана президента Соединенных Штатов Джо Байдена оттолкнула российского корреспондента во время саммита "Большой двадцатки".

Источник: WSAZ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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