На злобу дня: свежий анекдот про "Газпром" и Молдавию

На злобу дня: свежий анекдот про "Газпром" и Молдавию
Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В интернете народ смеется с происходящего в международном пространстве

Некоторое время назад между Россией и Молдавией был заключен новый контракт на поставки газа по особым условиям. Кишеневу согласились продавать топливо по цене, ниже рыночной, несмотря на существующую несколько лет задолженность. Однако после "Молдовагаз" столкнулась с большими трудностями с оплатой – каждый месяц "Газпром" получал с трудом накопленные деньги. 

В один момент в Молдавии и вовсе предупредили, что следующий платеж может не дойти – денег не хватает катастрофически. После чего российский поставщик напомнил, что, согласно контрактным условиям, поставки газа в таком случае прекращаются. В молдавском правительстве полученное письмо назвали "недружественным жестом", указав, что до последнего надеялись на благородный жест со стороны "Газпрома", но этого так и не произошло. Теперь же свои выводы они сделали. 

На фоне "разборок" Кишенева с Москвой по газу, в Сети появился свежий анекдот про претензии молдавской стороны к российской компании.

"Россия снова вызвалась спасти Молдавию, согласившись на сделку по невыгодным для себя условиям. После президент Санду выступила с официальной речью, в которой поблагодарила Джо Байдена за оказанную помощь. Выступавшая следом премьер-министр заявила, что в задолженности "Молдовагаза" виноват Кремль. В Киеве назвали произошедшее между Москвой и Кишиневом политическим шантажом, призвав к новым санкциям против России".

Роман ИГНАТОВ
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