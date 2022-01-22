Хвостатые явно что-то не поделили

В интернет-пространстве большой интерес вызвал видеоролик с двумя крупными котами, которые устроили борьбу на передних лапах. Оба пушистика, по всей видимости, являются матерыми бойцами. Хвостатые заняли правильную, "человеческую" позицию, встав на задние лапки.



Можно предположить, что белый задира хотел выгнать рыжего товарища с удобного места в лежанке. Он подошел к комфортно разместившемуся в креслице котофею и начал толкать его лапой в плечо: мол, подвинься, пара тебе уходить!

Однако рыжий кот не собирался сдаваться без боя. Он практически взял за грудки своего сородича и несколько раз "врезал" ему. Стоит отметить, что оба кота явно пользуются огромной любовью хозяев. Откормленные и ухоженные борцухи больше похожи на сумоистов – в корме их явно не ограничивают.

Бой четвероногих завершился победой Рыжика. Белому задире пришлось смириться с судьбой и покинуть место битвы несолоно хлебавши. Тем временем, рыжий кот продолжил отдыхать в комфортабельном кресле.

Интернет-пользователи пришли в восторг от такого зрелища. Битва котиков явно подняла людям настроение.

"Прям страшно за них стало, почему не разняли?", "Вот это разборка!", "Битва титанов", "Это сумоисты", – пишут развеселившиеся пользователи Сети.



К слову, недавно маленький очаровательный чихуахуа попытался пробраться в лежанку к котику и нарвался на его недовольство.