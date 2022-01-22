Емкость чуть не сбила детей с ног

Любопытный случай произошел в Томске. Местный житель, по всей видимости, решил обзавестись новым резервуаром для купания, однако не смог его удержать. Из-за сильных морозов город превратился в огромный каток – выскользнувшая из рук владельца ванна осуществила головокружительный прокат по дороге и вылетела на проезжую часть.



Резонансный инцидент попал на камеру. На кадрах видно, как тяжеловесная конструкция, будто перышко, катится по ледяной дороге. Шокированный россиянин пытается догнать беглянку, однако развить такую же высокую скорость ему не удается. Впрочем, в какой-то момент он почти смог догнать скользящий по дороге резервуар, однако остановить его не получилось.

Напротив, попытки схватить беглянку только придали ей прыти. Катящаяся по склону улицы ванна развила большую скорость и чуть не врезалась в маленьких детишек, игравших в снегу. Слава богу, в последний момент малышам удалось отпрыгнуть, и она продолжила свое путешествие.

Судя по всему, в этот день вселенная была на стороне жителя Томска. Несмотря на то, что емкость вылетела на проезжую часть, беду удалось избежать. В тот момент машин там не было, и обошлось без аварии.

В конце концов, ванна въехала в сугроб и остановилась. После этого несчастный россиянин на коленях начал толкать ее обратно. Можно предположить: в тот момент он благодарил судьбу, что отделался только испугом.

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