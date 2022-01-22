Далай-лама сделал тревожное предупреждение для России и мира

Далай-лама сделал тревожное предупреждение для России и мира
Фото: Shailesh Bhatnagar/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Мыслитель призвал лидеров думать о последствиях своих действий

Лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV считается одним из главных мыслителей и философов современности. Во время своих публичных речей он нередко затрагивает глобальные вопросы мира, войны и будущего.

Однажды Далай-лама высказался о России – он указал, что страна является главным мостом между Востоком и Западом в силу своего уникального географического расположения. Поэтому пренебрегать своей ролью в мире ей нельзя.

По его словам, во многом от России будет зависеть, получится ли построить счастливый мир. Этого можно достичь только при взаимодействии с Западом, поскольку россиянам нужны их технологии, а другие страны остро нуждаются в наших ресурсах. Южный мир будет зависеть от того, сможет ли северный уладить все проблемы.

Далай-лама указал, что русские – великая нация с огромным потенциалом. Он верит, что страна сможет правильно распределить свои возможности и стать ведущей во всем мироустройстве.

Мыслитель отмечал, что сейчас мир находится в критическом положении. Российский лидер Владимир Путин, по его мнению, осознает груз ответственности на своих плечах и смотрит в будущее, в отличие от некоторых американских президентов. И в случае, если найдется "сумасшедший с доступом к ядерной кнопке", то планете грозит полное уничтожение из-за накопленных многими странами ядерных ресурсов.

Роман ИГНАТОВ
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