Кошка-модница в необычном наряде устроила дефиле - видео

Кошка-модница в необычном наряде устроила дефиле - видео
Фото: www.pixabay.com
Хвостатая почувствовала себя настоящей моделью

Пушистые друзья очень скрашивают жизнь своих любимых хозяев. За необычным поведением котиков и щенят можно наблюдать бесконечно. Всем известно, что кошачьи отличаются особой грацией. Свои навыки на этом поприще продемонстрировала очаровательная бело-черная киска.

Пушистая малышка повела себя как профессиональная модель и уверено продефилировала по импровизированному подиуму в оригинальном наряде. На шею кошечки водрузили своего рода "воротник", который на красавице-котейке выглядел как супермодный наряд.

Пушистая звезда явно почувствовала, что наступил миг ее славы. Несмотря на сильно раскачивающийся на шейке модный "аксессуар", киска смогла ровно пройтись по "подиуму" и продемонстрировала благодарным зрителям свой оригинальный наряд.

Уверенная походка и взгляд тигрицы восхитили интернет-пользователей. Люди отметили, что такой грации могут позавидовать многие манекенщицы. Киска-модель отлично справилась со своей задачей и сорвала виртуальные овации многочисленных пользователей Сети.

Ранее "Утро" делилось забавным видеороликом с "битвой титанов". Рыжий и белый коты устроили отчаянный спарринг из-за места на комфортабельной лежанке. Хвостатые решили силой определить самого достойного.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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