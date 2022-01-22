Хвостатая почувствовала себя настоящей моделью

Пушистые друзья очень скрашивают жизнь своих любимых хозяев. За необычным поведением котиков и щенят можно наблюдать бесконечно. Всем известно, что кошачьи отличаются особой грацией. Свои навыки на этом поприще продемонстрировала очаровательная бело-черная киска.



Пушистая малышка повела себя как профессиональная модель и уверено продефилировала по импровизированному подиуму в оригинальном наряде. На шею кошечки водрузили своего рода "воротник", который на красавице-котейке выглядел как супермодный наряд.

Пушистая звезда явно почувствовала, что наступил миг ее славы. Несмотря на сильно раскачивающийся на шейке модный "аксессуар", киска смогла ровно пройтись по "подиуму" и продемонстрировала благодарным зрителям свой оригинальный наряд.

Уверенная походка и взгляд тигрицы восхитили интернет-пользователей. Люди отметили, что такой грации могут позавидовать многие манекенщицы. Киска-модель отлично справилась со своей задачей и сорвала виртуальные овации многочисленных пользователей Сети.

Ранее "Утро" делилось забавным видеороликом с "битвой титанов". Рыжий и белый коты устроили отчаянный спарринг из-за места на комфортабельной лежанке. Хвостатые решили силой определить самого достойного.