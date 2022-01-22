Как заснуть за 2 минуты: раскрыта тайная методика сотрудников спецслужб

Как заснуть за 2 минуты: раскрыта тайная методика сотрудников спецслужб
Фото: pixabay.com
Эффект от техники почти 100-процентный

Военные разработали эффективный способ заснуть в течение 120 секунд – как пишет The Mirror, вероятность успеха при таком подходе спустя шесть недель практики составляет 96%. 

Техника была разработана американскими спецслужбами для того, чтобы научить военных восстанавливать силы в любых условиях – на голой земле, после битвы, при громких сторонних шумах и иных критических ситуациях. В большей степени методика предназначалась для пилотов, которым во время заданий требуется максимальная концентрация. 

Как быстро заснуть – пошаговое описание метода

Шаг 1. Сперва нужно лечь на кровать и поочередно расслабить все части тела.

Шаг 2. Постепенно нужно отключить мышцы лба, щек, подбородка, язык и челюсть. 

Шаг 3. Следом расслабляются плечи и верхние части рук.

Шаг 4. Затем нужно сделать грубокий вдох-выдох и убрать напряжение в грудной клетке. 

Шаг 5. Последними расслабляются ноги и ступни. В среднем этот процесс занимает около минуты.

Шаг 6. Затем нужно включить визуализацию, представить в себя в спокойном и безмятежном месте – примерно на 30 секунд.

Шаг 7. После нужно в течение 10 секунд повторить про себя фразу "не думай". В итоге человек постепенно начнет засыпать.

Сперва метод может подействовать не сразу, однако уже спустя пару месяцев практики засыпать получается быстрей.

@justin_agustin Technique to falling asleep in 2 minutes! Insp. AsapSCIENCE on YT #sleep #fallasleep #insomnia #insomniac #learnontiktok #howto ♬ You - Petit Biscuit

Источник: The Mirror
Роман ИГНАТОВ
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