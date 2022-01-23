Кот обрел дом благодаря своей уникальной внешности - видео

Кот обрел дом благодаря своей уникальной внешности - видео
Фото: pixabay.com
Полугодовалый Мидас стал настоящей звездой соцсетей

Уникальная генетическая мутация помогла турецкому котенку найти любящих хозяев. С самого рождения он выделился из помета благодаря двум "запасным" ушам, расположенным прямо пососедству с основными.

Питомца совсем маленьким нашла будущая хозяйка на улице в Анкаре. Его необычная внешность сразу привлекла ее внимание. Котенка приютили, назвали Мидасом и сделали ему страницу в Instagram – спустя несколько дней он стал настоящей звездой в соцсети. 

 

Сейчас у него 174 тысячи подписчиков – каждая публикация набирает десятки тысяч лайков. Народ в восторге не только от вида Мидаса, но и от его дружелюбного и игривого нрава. 

Кот очень любит позировать на камеру. Для этого у него есть даже "рабочее" выражение морды – слегка недоумевающий взгляд и высунутый из пасти язык.

Четыре уха появляются у котов редко. Дополнительные органы слуха не имеют никакой практической значимости – восприятие происходит с помощью основных ушей, а их мини-версии играют лишь декоративную роль.

Ранее "Утро" поделилось видео умилительной битвы двух котиков.


Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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