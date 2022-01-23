Святитель предрек России великое будущее

Священнослужителю Русской православной церкви Игнатию Брянчанинову приписывают пророчество о приходе Антихриста, который будет правителем Руси. Однако, как оказалось, трактовка его слов неверна – в действительности такого предупреждения он не делал.

В основе пророчества лежит письмо епископа "Мысли о Наполеоне". Он писал, что на будущее России повлиять француз не сможет, поэтому искать никакого Промысла Божиего в случившимся не стоит. Тем не менее он отметил, что многие в стране считают войну карой за грехи.

Брянчанинов ссылается на толкование Апокалипсиса, в котором России предсказывают великое могущество и необыкновенное развитие, которое будет вызывать смешанные чувства у иностранцев. Он указывал, что у страны и ее народа – особая печать Судьбы, которая помогает оправится и стать сильней после каждого потрясения. Ни Франция, ни Англия не способны пережить то, что под силу России.

Епископ писал, что народ должен сделать своим орудием гения из гениев, который претворит в жизнь идею всемирной монархии. Специалисты, которые позже толковали письмо Брянчанинова, посчитали, что речь идет о приходе Антихриста, однако это не так.

В священном писании есть и заповедь, в которой говорится, что человек должен быть умным как Сатана, поэтому вывод, что в пророчестве епископа говорится об Антихристе неверно.

Далай-лама, к слову, тоже указывал на особую роль России в мировом устройстве, считая что народ страны может объединить все государства при правильном подходе.