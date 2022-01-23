Президент страны не подвластен влиянию злых сил, уверяет прорицательница

Одна из финалистов пятнадцатого сезона "Битвы экстрасенсов" Татьяна Ларина смогла по просьбе журналистов определить недалекое будущее, которое ждет Россию. Ведущая затворнический образ жизни прорицательница нечасто занимается политической аналитикой, однако, используя свои таланты, может определить, чего нужно опасаться или ждать ее соотечественникам.

Одна из причин, которая заставила Татьяну поделиться прогнозом – агрессивная риторика, с которой сталкиваются российские власти. Экстрасенс не сомневается, что страна пройдет через все трудности, учиненные ее вечным соперниками в виде ведущих государств мира – в основном, речь идет о коллективном Западе. А что касается отечественной экономики, то она получит активное развитие, несмотря на все сложности. И производство продовольственных товаров, и сельскохозяйственная отрасль, и производство одежды с медикаментами – все будет развиваться, уверяет Ларина.

Российский лидер Владимир Путин, считает прорицатель, неспроста находится в лидирующих позициях на геополитическом уровне вот уже долгие годы – оказывается, у главы государства есть некие экстрасенсорные способности. За счет такого преимущества президенту страны всегда удается оставаться целым и невредимым, а также успешно уклоняться от атак различного рода потусторонних сил, пишет "Политика Сегодня".

Вот и сейчас, добавила прорицательница, Путин продолжает выполнять роль "некоего Мессии", все время оберегающего и защищающего страну. Энергетика главы государства сильна настолько, что опасному влиянию извне он неподконтролен.

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