Кадры с маленькой собачкой стали популярными в соцсети

Пользователей TikTok растрогал чихуахуа, который обиделся на людей. В соцсети появился ролик, где якобы показана реакция питомца, когда он приехал в гости, где есть и другие собаки, а на него никто не обращает внимания.

В ролике малыш укутывается в одеяло и с печальной мордочкой укладывается на кровать. Кадры набрали почти 400 тысяч лайков и множество комментариев.

"Ну как же мило", "Какая прелесть!!! Не переживай!" "бедненький щеночек не грусти", "не волнуйся, ты же милашка",

– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены.

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