"Не грусти, щеночек": обиженный чихуахуа растрогал пользователей - видео

"Не грусти, щеночек": обиженный чихуахуа растрогал пользователей - видео
Фото: pixabay.com
Кадры с маленькой собачкой стали популярными в соцсети

Пользователей TikTok растрогал чихуахуа, который обиделся на людей. В соцсети появился ролик, где якобы показана реакция питомца, когда он приехал в гости, где есть и другие собаки, а на него никто не обращает внимания.

В ролике малыш укутывается в одеяло и с печальной мордочкой укладывается на кровать. Кадры набрали почти 400 тысяч лайков и множество комментариев.

@lavrysha27 #животные #приколысобаки #смешныеролики #чухуахуа #РЕКОМЕНДАЦИИ ♬ оригинальный звук - .

"Ну как же мило", "Какая прелесть!!! Не переживай!"  "бедненький щеночек не грусти",  "не волнуйся, ты же милашка",

– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены.

Ранее "Утро" показывало дефиле, которое устроила кошка-модница.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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