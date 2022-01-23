Курс рубля
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей
830 новости
Пользователей TikTok растрогал чихуахуа, который обиделся на людей. В соцсети появился ролик, где якобы показана реакция питомца, когда он приехал в гости, где есть и другие собаки, а на него никто не обращает внимания.
В ролике малыш укутывается в одеяло и с печальной мордочкой укладывается на кровать. Кадры набрали почти 400 тысяч лайков и множество комментариев.
@lavrysha27 #животные #приколысобаки #смешныеролики #чухуахуа #РЕКОМЕНДАЦИИ ♬ оригинальный звук - .
"Ну как же мило", "Какая прелесть!!! Не переживай!" "бедненький щеночек не грусти", "не волнуйся, ты же милашка",
– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены.
Ранее "Утро" показывало дефиле, которое устроила кошка-модница.
Представители ВВС США координировали действия авиации СБУ на юго-востоке Украины
Итальянец не раз готовил для главы РФ