Обнимающиеся ретриверы покоряют соцсети - фото

Обнимающиеся ретриверы покоряют соцсети - фото
Lidia Mukhamadeeva/www.globallookpress.com
Хозяин научил питомцев проявлять по-настоящему теплые чувства

Самые ласковые и дружелюбные реритверы на свете носят имена, которые им совершенно не подходят по характеру – хозяин решил наречь любимцев по именам главных антагонистов и злодеев из космической саги "Звездные войны". Однако ничего общего с теми персонажами питомцы не имеют.

Пару лет назад австралиец Киран Лехейн, у которого к тому моменту  уже был ретривер Кайло, решил обзавестись еще одним питомцем из той же породы. Взял себе щенка и назвал его Вейдером – поклонник работ Джорджа Лукаса не мог придумать для животного другое имя. И какое-то время спустя Киран заметил, что Вейдер любит прижиматься к старшему товарищу – а тот и не против ответить тем же.

Подумав, Лехейн решил, что маленького прилипалу и его товарища, можно научить обниматься совсем по-человечески. И тут мужчина начал изучать в Интернете многочисленные статьи, посвященные дрессуре. Все, что касалось наказания, австралиец отбросил в сторону – решил действовать с помощью метода поощрения. За желаемое поведение награждал питомцев вкусной курицей.

К этому моменту Вейдер уже мог отлично подавать по команде лапу. И именно из этого навыка Киран сумел научить собаку обниматься. Сначала щенок просто клал лапы на стул, а затем заменял сиденье на Кайло. И объятия крепли, после чего Лехейн начал снимать обнимающихся друзей, выкладывая фото в социальные сети.

Как отмечает источник, собаки, как правило, обнимаются по команде. Однако временами у них получается проявлять подобный жест и спонтанно – особенно, когда у них хорошее настроение. А пользователи утверждают, что Кайло и Вейдер скрашивают их серые будни своими теплыми эмоциями, которые дарят друг другу.

Ранее мы рассказывали об обиженном чихуахуа, растрогавшем пользователей.

Источник: Today.com ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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