Шведка рассказала о самой раздражающей черте русских людей

Шведка рассказала о самой раздражающей черте русских людей
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка, переехавшая в Москву в 2012 году, поделилась, к чему ей сложнее всего было привыкнуть в России

Ольга родилась в семье русских мигрантов в Швеции, и однажды ей поступило предложение о работе в компании H&M. Это было в 2012 году, тогда девушка впервые попала в Россию и столкнулась с явлениями, которых не было в ее стране. Так, отсутствие улыбок на лицах людей раздражало Ольгу, и она воспринимала это на свой счет. Ей казалось, что все вокруг ее ненавидят. 

Такие мысли у девушки возникали из-за того, что в Швеции хмурое лицо человека, который находится рядом с тобой, действительно означает, что ты сделал что-то не так. Лишь спустя время Ольга поняла, что в России просто не улыбаются всем подряд, и лишь после знакомства человек становится более открытым и сердечным. 

К некоторым вещам, однако, шведка до сих пор не привыкла. Она не может смириться, например, с неподобающим поведением персонала. Девушка привела случай из аэропорта Домодедово, когда сотрудник очень грубо обращался к людям, как будто они отвлекают его от чего-то важного. Такие ситуации часто портят Ольге настроение. 

При этом девушка отметила и положительные стороны. Она считает, что в России к материнству относятся намного лучше, чем в Швеции, где беременность не считается особым статусом для женщины. 

Источник: Пикабу ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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