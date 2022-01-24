В семье такими методами "воспитывали" сына

Следователи Алтайского края начали проверку после появившегося в интернете видео с маленьким мальчиком, которого родители выгнали из дома на мороз без одежды. По предварительным данным, такие методы "воспитания" в семье применялись неоднократно, сообщили в краевом СК.

Ранее о произошедшем рассказала соседка мальчика, жительница села Селезнево Шелаболихинского района. По ее словам, она услышала плач ребенка, заглянула во двор и увидела, что мальчик стоит на улице без одежды и не может войти в дом.

Как уточняет телеканал "360", в этой семье трое детей. Проверка прокуратуры уже организована.