Собянин рассказал о тестировании приложения "Парковки Москвы" в Санкт-Петербурге

Со временем столичный сервис может заработать и в других городах

Платные парковки в городах – это реалии нашей жизни, к которым все уже привыкли и признали действенным способом для снижения загруженности центральных улиц. Но важно, чтобы водители при этом не испытывали неудобств с оплатой. Москвичам уже несколько лет помогает приложение "Парковки Москвы". Теперь его могут опробовать в Санкт-Петербурге.

"По договоренности с администрацией Санкт-Петербурга в конце декабря 2021 г. мы начали тестирование приложения "Парковки Москвы" на берегах Невы. В проекте принимают участие свыше 900 добровольцев, которые регулярно ездят в северную столицу. А средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга",

– рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

За три недели эксперимента автомобилисты оплатили через приложение уже более 2 тысяч парковочных сессий в Санкт-Петербурге. Тестовый период продлится до конца января. Затем эксперты изучат поступившие замечания и предложения и внесут оплату парковки в Санкт-Петербурге в основную версию приложения.

Ожидается, что с помощью московского мобильного приложения в Санкт-Петербурге, как и в Москве, можно будет проверить загруженность городских парковок и наличие на них свободных мест, в один клик продлить или завершить парковку, проверить и оплатить штраф, проверить свои расходы и т.д.

На данный момент в приложении "Парковки Москвы" зарегистрировано более 125 тысяч автомобилей с питерскими номерами. Наверняка, количество москвичей, регулярно совершающих поездки в Санкт-Петербург на автомобиле, не меньше. Благодаря единому приложению водителям Москвы и Санкт-Петербурга не придется регистрироваться в дополнительных сервисах, они смогут пользоваться своим привычным.

Напомним, что московское приложение уже используется в Подмосковье. Присматриваются к нему и в других регионах РФ. Москва же с удовольствием делится своими IT-решениями.

Ранее приложение "Парковки Москвы" стало платиновым призером премии цифровых коммуникаций AVA Digital Awards 2022 в номинации "Приложение для информации"‎.