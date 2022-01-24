Бывшая советница Рейгана получила российский паспорт

Бывшая советница Рейгана получила российский паспорт
Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Писательница заявила, что для нее это огромная честь

Бывшая советница 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, американский исследователь и писательница Сюзанна Масси получила паспорт гражданки Российской Федерации. Об этом стало известно сегодня, 24 января. 

Торжественное вручение документа состоялось в понедельник в здании администрации президента России на Старой площади. Масси занимала ранее пост советника президента Соединенных Штатов по делам, связанным с Советским Союзом. В ходе церемонии она выразила благодарность Юрию Ушакову, вручавшему документ.

Согласно приведенным данным, Масси часто общалась с представителем главы РФ Ушаковым, когда тот находился в должности посла Российской Федерации с период с 1998 по 2008-й годы. По словам новоиспеченной гражданки России, посол всегда пользовался успехом и популярностью у американских политических кругов.

Массии отметила, что важность получения российского гражданства состояла в возможности продолжения работы над очередной книгой, посвященной России.

Известно, что весной прошлого года Масси заявила, выступая в эфире телеканала НТВ, что для нее принятие гражданства Российской Федерации станет настоящей честью при согласии президента России Владимира Путина. 30 декабря 2021 года был принят соответствующий указ за подписью российского лидера.

Масси родилась в США в 1931 году. Выступала в 1980-е в качестве неофициального советника Рейгана по СССР.

Ранее экс-советница Рейгана заявила, что Североатлантический альянс обманул советское руководство в лице Михаила Горбачева, которого НАТО заверили в дальнейшем нерасширении в восточном направлении.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Спасающий Россию Мессия: экстрасенс раскрыла главную особенность Путина

Президент страны не подвластен влиянию злых сил, уверяет прорицательница

Объявлено об эвакуации американцев из посольства в Киеве: что говорят в России

Такое решение Госдеп объясняет угрозой военных действий со стороны Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей