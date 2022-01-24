Писательница заявила, что для нее это огромная честь

Бывшая советница 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, американский исследователь и писательница Сюзанна Масси получила паспорт гражданки Российской Федерации. Об этом стало известно сегодня, 24 января.

Торжественное вручение документа состоялось в понедельник в здании администрации президента России на Старой площади. Масси занимала ранее пост советника президента Соединенных Штатов по делам, связанным с Советским Союзом. В ходе церемонии она выразила благодарность Юрию Ушакову, вручавшему документ.

Согласно приведенным данным, Масси часто общалась с представителем главы РФ Ушаковым, когда тот находился в должности посла Российской Федерации с период с 1998 по 2008-й годы. По словам новоиспеченной гражданки России, посол всегда пользовался успехом и популярностью у американских политических кругов.

Массии отметила, что важность получения российского гражданства состояла в возможности продолжения работы над очередной книгой, посвященной России.

Известно, что весной прошлого года Масси заявила, выступая в эфире телеканала НТВ, что для нее принятие гражданства Российской Федерации станет настоящей честью при согласии президента России Владимира Путина. 30 декабря 2021 года был принят соответствующий указ за подписью российского лидера.

Масси родилась в США в 1931 году. Выступала в 1980-е в качестве неофициального советника Рейгана по СССР.

Ранее экс-советница Рейгана заявила, что Североатлантический альянс обманул советское руководство в лице Михаила Горбачева, которого НАТО заверили в дальнейшем нерасширении в восточном направлении.