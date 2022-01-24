Ролик с ожившим в морге трупом взорвал соцсети

Ролик с ожившим в морге трупом взорвал соцсети
Фото: depositphotos.com
Министерство здравоохранения Тверской области отреагировало на видео

В Сети появился видеоролик, на котором якобы труп мужчины поднимается со стола. В интернете стали говорить о том, что произошло это в одном из моргов в Твери. Однако из Министерства здравоохранения Тверской области поступило заявление, что ролик является фейковым и не имеет к региону никакого отношения. 

По имеющимся данным, в сети есть фотография того же помещения,  где человек готовится к съемке, поэтому видео вполне может быть связано с киносъемками. Кроме того, название больницы, которое было в ролике, не совпадает ни с одним из наименований больниц в регионе. 

В сети видеоролик стал очень обсуждаемым. Комментаторы писали про зомби-апокалипсис, бурное празднование Нового года и предлагали другие версии происходящего. Однако были и те, кто догадался, что ролик является фейковым.

Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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