Министерство здравоохранения Тверской области отреагировало на видео

В Сети появился видеоролик, на котором якобы труп мужчины поднимается со стола. В интернете стали говорить о том, что произошло это в одном из моргов в Твери. Однако из Министерства здравоохранения Тверской области поступило заявление, что ролик является фейковым и не имеет к региону никакого отношения.



По имеющимся данным, в сети есть фотография того же помещения, где человек готовится к съемке, поэтому видео вполне может быть связано с киносъемками. Кроме того, название больницы, которое было в ролике, не совпадает ни с одним из наименований больниц в регионе.

В сети видеоролик стал очень обсуждаемым. Комментаторы писали про зомби-апокалипсис, бурное празднование Нового года и предлагали другие версии происходящего. Однако были и те, кто догадался, что ролик является фейковым.