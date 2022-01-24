Мороженое может вылечить некоторые виды ангины

Врачи заявляют, что холод способен снять воспаление и снизить отек

Если по какой-то причине у вас нет возможности вызвать доктора, принять лекарство и дойти до аптеки, то мороженое может помочь при лечении ангины. Об этом заявил врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.



Десерт может снять воспаление не только при ангине, но и при остром фарингите. Мороженое также используют как заживляющее средство после удаления аденоидов.

Однако стоит помнить, что десерт не заменяет полноценное лечение. Он может снизить дискомфорт при глотании, но не заменяет специальные лекарства. Кроме того, если вы заболели гнойной ангиной, то мороженое не сможет помочь, говорит общей практики и терапевт Лариса Алексеева.