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Житель Серпухова обнаружил на проезжей части настоящий крест – удивительная инсталляция стояла посреди дороги. Неизвестно, кто решил соорудить конструкцию. Замысел художника также остался тайной.
На пути находящихся за рулем оказалась сооруженная из грязного снега "могила", в которую вкопали крест из дерева. Что хотели авторы тем самым выразить – настоящая загадка.
А пользователи социальных сетей решили придать находке некий мистицизм, улавливая зловещие нотки. Кто-то предположил, что неизвестные таким образом решили напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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