Неизвестные установили в Серпухове деревянный крест посреди проезжей части

Замысел авторов остался загадкой

Житель Серпухова обнаружил на проезжей части настоящий крест – удивительная инсталляция стояла посреди дороги. Неизвестно, кто решил соорудить конструкцию. Замысел художника также остался тайной.

На пути находящихся за рулем оказалась сооруженная из грязного снега "могила", в которую вкопали крест из дерева. Что хотели авторы тем самым выразить – настоящая загадка.

А пользователи социальных сетей решили придать находке некий мистицизм, улавливая зловещие нотки. Кто-то предположил, что неизвестные таким образом решили напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Спасающий Россию Мессия: экстрасенс раскрыла главную особенность Путина

Президент страны не подвластен влиянию злых сил, уверяет прорицательница

Объявлено об эвакуации американцев из посольства в Киеве: что говорят в России

Такое решение Госдеп объясняет угрозой военных действий со стороны Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей