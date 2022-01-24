Мир с Украиной: шаманка Кажетта сделала прогноз о судьбе России

Мир с Украиной: шаманка Кажетта сделала прогноз о судьбе России
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
На пути двух стран встанут США

Большинство из нас очень внимательно следят за политическими событиями по всеми миру. В последнее время на международной арене происходит столько интересных и скандальных событий, что волей-неволей люди начинаю погружаться в ранее неизведанные темы. Невероятно, но помочь им в этом могут не только профессиональные политологи и аналитики. В астрологической науке есть один древний раздел, мудрости которого позволяют экспертам предсказывать будущее государств и народов. 

Так называемая "мунданная астрология" сегодня очень востребована, потому что за помощью к носителям ее знаний обращаются не только обычные люди, но и опытные политики. Одним из специалистов в данной сфере является знаменитая шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова, карты которой раскрыли судьбу России на 2022 год. 

По ее словам, в новом году мы еще не избавимся от пандемии коронавируса, поэтому очень важно сохранять спокойствие и постараться максимально приспособиться к новым реалиям. Интересные изменения могут произойти в мировой финансовой сфере. Шаманка предсказала появление новой валюты.

Ясновидящая уверена, что в скором времени Россия и Украина смогут преодолеть разногласия и даже заключить мир. По ее словам, этот процесс поддержат страны Евросоюза, а вот США, напротив, захотят встать на пути двух государств. 

Карты Кажетты показали, что Вашингтон будет препятствовать налаживанию отношений между Москвой и Киевом. Несмотря на это, наша страна продолжит развиваться и уже к 2024 году достигнет больших успехов в экономической сфере. Несколько важных реформ позволят регионам подняться на уровня крупных мегаполисов.

Ранее известный иранский пророк сделал предсказание о судьбе России на 2022 год. Салман Салехигударз уверен, что в нашей стране снизится уровень преступности, а люди станут богаче и счастливее.

Источник: Marie Claire ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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