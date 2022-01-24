Отчаянная пенсионерка из Саратова перекрыла дорогу трамваю – видео

Отчаянная пенсионерка из Саратова перекрыла дорогу трамваю – видео
Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Приключения бабушки стали местным мемом

"Камикадзе" – так в социальных сетях охарактеризовали бабушку, которая по невиданным причинам решила помериться силами с городским общественным транспортом. Пенсионерка, не обращая внимание на движущийся трамвай, спокойно шла вдоль рельсов, чем поразила пользователей Интернета. 

О приключениях бесстрашной женщины рассказали в паблике "Типичный Саратов" во "ВКонтакте". Видео с пенсионеркой наложили на знаменитую советскую музыку "Время, вперед!". Пост в социальной сети администраторы городского сообщества сопроводили ироничным вопросом:

"Как думаете, кто победил в схватке за дорогу?"

 На кадрах видно, как бабушка, уже стоя на рельсах, сначала пытается поднять с земли тяжелые сумки, потом оглядывается – видит подходящий сзади трамвай, но все равно продолжает движение по рельсам, даже не думая уступать дорогу ее законному владельцу. 

Многие подписчики паблика поддержали женщину, обратив внимание на тротуары, заваленные снегом. Вероятно, именно эта причина вынудила бабушку рисковать жизнью. Другие, наоборот, негативно оценили ее поступок, а один из пользователей придумал пенсионерке меткое прозвище – "Камикадзе".

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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