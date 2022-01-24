Путешественница рассказала о трех преимуществах нашей страны

Ведущая популярного блога "Лайк Трэвел Путешествия" Елена рассказала о своей недавней поездке в Италию. В ходе визита она не просто познакомилась с красотами этой страны и традициями местных жителей, но и поведала им об особенностях жизни в России. Девушка призналась, что некоторые аспекты не просто восхитили итальянцев – они даже не поверили в это и решили посетить нашу страну, чтобы лично убедиться в том, как хорошо живут россияне.

Автор блога специально выделила некоторые особенности жизни в России, которые пришлись по вкусу жителям Италии. Самое интересное, что до встречи с девушкой итальянцам казалось: гражданам РФ живется гораздо хуже, но опытная путешественница отстояла честь родины.

Доступность жилья

Прежде всего, Елена обратила внимание своих новых друзей на условия покупки собственного дома или квартиры в России. При этом итальянцы признались, что недовольны собственным уровнем зарплат. Трэвел-блогер привела конкретные цифры: средний доход в Риме или Милане – 1600-2200 евро, аренда небольших апартаментов – в пределах 700-1100 евро, а покупка жилища и вовсе обойдется в сумму от 340 000 евро (около 30 млн. рублей).

"Как только я показала стоимость аналогичных квартир в России – у них чуть глаза на лоб не вылезли", – отметила Елена.

Длинные выходные

А еще итальянцы задали девушке вопрос, как россияне умудряются жить без сиесты. Блогер объяснила, что в нашей стране "сиеста" может длиться неделями. Речь идет о всевозможных праздниках и выходных днях. Особенно долго в России отдыхают в Новый год. Она также подчеркнула, что за работу в выходные дни людям платят повышенные заплаты, поэтому россияне зачастую берут дополнительные смены.

Частые путешествия

"Итальянцы были удивлены возможностью русских так много путешествовать за пределами страны", – рассказала Елена.

Также новые друзья блогера сначала не поверили, что курс евро по отношению к рублю настолько высокий. Они обратили внимание девушки на большое число туристов из России, которые явно могут позволить себе качественный отпуск. Перепроверив информацию в Интернете, граждане Италии заявили, что телевизор их обманывал, рассказывая о бедности россиян.

