Любознательный малыш попал в ловушку

За необычными выходками маленьких котиков можно наблюдать бесконечно. Любой накопленный за день стресс уходит при виде крохотного котейки, который занимается чем-то уму непостижимым. Так, огромное внимание интернет-публики привлек котенок, который вступил в неравный бой с плотным бумажным пакетом.



Вероятно, игрища начались с того, что серый малыш решил залезть в пакет и исследовать его изнутри. Можно предположить, что в какой-то момент он потерял выход из своего бумажного убежища и решил прорыть новый. Отчаянный котик выцарапал когтями дырку в углу пакета и попытался вырваться через нее наружу. Однако размерчик отверстия явно не подходил для его уже подросшей мордочки.

Нос котика сумел набрать в легкие воздух свободы, однако остальные части тела не могли покинуть бумажный плен. Шерстяной питомец несколько раз пытался с боем прорваться за территорию пакета, однако каждый раз был вынужден стремительно возвращаться в свою бумажную ловушку.

Потешное поведение маленького котика привело в восторг интернет-пользователей. Многие задавались вопросом, какие же мысли в этот момент бродили в голове хвостатого. При этом большинство признались, что неуклюжие попытки пушистого товарища выбраться на свободу подняли им настроение и зарядили позитивом на весь день.

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