Президенту США пришлось выкручиваться

Американский лидер Джо Байден попал в очередной конфуз. Под горячую руку попал журналист, который задал неудобный вопрос.



После обсуждения мер по снижению цен, которое проходило в Белом доме, один из репортеров поинтересовался у главы США, можно ли считать инфляцию политической ответственностью на выборах в Конгресс. Отметим, что Питер Дуси, который этот вопрос задал, уже заслужил неприязнь Байдена из-за того, что неоднократно его критиковал. В зале было довольно шумно, так как все журналисты выкрикивали свои вопросы. Поэтому сразу ответ Байдена практически никто не расслышал. О его словах стало известно благодаря видеозаписи, отмечает "Общественная служба новостей".

Судя по всему, американский лидер подумал, что его микрофон уже выключили, и обозвал журналиста "тупым сукиным сыном" за вопрос об инфляции. Новость мгновенно разлетелась по всем мировым СМИ. Позже стало известно, как Байден попытался выкрутиться после конфуза. Об этом рассказал оскорбленный им журналист.

Дуси сообщил, что президент ему позвонил.

"Ничего личного, приятель", – цитирует Байдена РИА ФАН.

Несмотря на то, что политик вроде бы попытался сгладить неловкость после публичного оскорбления, извинения репортеру он так и не принес.

Ранее стало известно, что немецкий канцлер отказался встречаться с Байденом. Подробности – в нашем материале.