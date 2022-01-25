Россиян с симптомами ОРВИ предложили освободить от работы на три дня

Такие меры помогут снять нагрузку с врачей

Министру труда России Антону Котякову поступило предложение выделять работникам, которые заболели ОРВИ, три дня для того, чтобы вылечиться дома, без официального оформления больничного в поликлинике. Такую меру первый Зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров считает необходимой для того, чтобы сбавить нагрузку на систему здравоохранения в связи с коронавирусной инфекцией.

По существующим правилам, сотрудник с симптомами болезни должен оформить себе больничный и обратиться для этого в медицинское учреждение. Ни для кого не секрет, что сейчас продолжается пандемия коронавируса, однако люди все так же болеют другими сезонными заболеваниями, и врачи обязаны тратить время на фиксацию очевидных вещей в справках.

Кроме того, поход за оформлением больничного в сегодняшних реалиях может быть просто опасным. Дело в том, что человек с симптомами простуды в поликлинике может заразиться уже по-настоящему опасным вирусом, который очень сильно навредит и без этого ослабленному организму.

Петров заявляет, что подобная мера поможет снять весомую часть нагрузки с врачей в поликлиниках, снизит распространение коронавирусной инфекции, позволит качественно оказывать необходимую медицинскую помощь тяжелым больным, и, кроме прочего, сэкономит некоторые средства из фонда медицинского страхования.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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