Сотни россиян застряли в Турции

Сотни россиян застряли в Турции
Фото: Hakan Akgun / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Снегопад стал причиной отмены многих рейсов

Самолеты с российскими туристами в Турции не смогли вылететь из-за сильного снегопада. В момент выхода на взлет суда застревали в снежной массе на полосе. По словам синоптиков, продлится непогода вплоть до 26 января.

Как отмечает источник, непогода на одном из самых популярных у россиян курортов стала причиной, по которой российские туристы вынуждены продлить себе отпуск – сильнейшие снегопады в Турции мешают вылету из аэропортов. Некоторые воздушные гавани работают с постоянными перебоями. Постоянно переносятся десятки рейсов, некоторые и вовсе отменяются.

По информации "Пятого канала", нередко решение об отмене взлета принималось непосредственно во время вылета – в тот момент, когда воздушное судно находилось уже в пути к выходу на взлетно-посадочную полосу. И, чтобы пассажиры могли вернуться назад в терминал или гостиничный номер, снегоуборочная техника прокладывала дорогу для автобусов. Местные синоптики утверждают, что столь непростая ситуация сохранится в Турции минимум до 25 января.

Снегопады начались уже и в соседней Греции – спустя буквально несколько часов после того, как начал обильно высыпать снег, на улицах городов остановилось транспортное движение. Сейчас по городам невозможно проехать. Местные власти решили объявить выходной день на общегосударственном уровне из-за сильнейшей непогоды.

В настоящее время в Греции работают исключительно магазины продовольственных товаров, аптеки и заправочные станции. Действует предупреждение о высоком риске стихийных бедствий.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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