Граждане РФ не могут претендовать на страховые взносы со своей зарплаты

Деньги, которые поступают в Пенсионный фонд в виде страховых отчислений с зарплаты человека, в случае его смерти идут на выплаты другим пенсионерам. Об этом сообщили в ПФР.

Как пояснили специалисты, перечисления страховых взносов с заработка делает не сам работник, а его работодатель. Эти средства поступают "в общий котел", откуда потом распределяются на выплату пенсий.

"Страховые взносы за работников идут на выплату текущих пенсий. Поэтому такая система называется солидарной",

– приводит "Экономика сегодня" пояснение представителя ПФР.

При этом сам сотрудник получает свою зарплату в полном размере, без вычета отчисленных в страховые фонды процентов. Поэтому в случае смерти человека до выхода на пенсию его наследники не могут претендовать на отчисленные с его зарплаты деньги. Они остаются в Фонде и распределяются между остальными получателями пенсий.

Это правило не относится к пенсионным накоплениям. Если они были, но человек умер до оформления пенсии, деньги получат наследники, как и невыплаченную пенсию за последний месяц жизни умершего.

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