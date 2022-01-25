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Деньги, которые поступают в Пенсионный фонд в виде страховых отчислений с зарплаты человека, в случае его смерти идут на выплаты другим пенсионерам. Об этом сообщили в ПФР.
Как пояснили специалисты, перечисления страховых взносов с заработка делает не сам работник, а его работодатель. Эти средства поступают "в общий котел", откуда потом распределяются на выплату пенсий.
"Страховые взносы за работников идут на выплату текущих пенсий. Поэтому такая система называется солидарной",
– приводит "Экономика сегодня" пояснение представителя ПФР.
При этом сам сотрудник получает свою зарплату в полном размере, без вычета отчисленных в страховые фонды процентов. Поэтому в случае смерти человека до выхода на пенсию его наследники не могут претендовать на отчисленные с его зарплаты деньги. Они остаются в Фонде и распределяются между остальными получателями пенсий.
Это правило не относится к пенсионным накоплениям. Если они были, но человек умер до оформления пенсии, деньги получат наследники, как и невыплаченную пенсию за последний месяц жизни умершего.
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