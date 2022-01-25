Удачные дни для стрижки: лунный календарь на февраль 2022 года

Удачные дни для стрижки: лунный календарь на февраль 2022 года
Фото: depositphotos.com
Рассказываем, в какие дни лучше отказаться от похода в парикмахерскую

Луна оказывает ключевое влияние на всю нашу жизнь – миллионы людей живут, не подозревая, что по воле Вселенной определенные дни таят в себе новые возможности и шансы, а какие-то, напротив, предупреждают об опасности. В "запретные дни" лучше всего остерегаться определенных вещей. Лунный календарь стрижек на февраль расскажет, в какие дни лучше воздержаться от похода в парикмахерскую, и в какие, напротив, стоит обратиться к мастеру за услугой.

Влияние Луны на волосы

Во время убывающей фазы ваши волосы способны еще длительное время сохранять свою великолепную форму после укладки. Однако рост на волосяном покрове замедляется. В то же время в фазу растущей Луны имеются явные признаки непостоянства – волосы растут стремительно и быстро, однако с поддержанием формы возникают проблемы.

А самый лучший период – полнолучние. Именно в эту фазу стоит обратиться к парикмахеру и творить любые действия с волосами: в это время они такие здоровые и послушные. 

1 февраля – новолуние. Фаза растущей Луны приходится на период с 2 по 15 февраля. Полнолуние ожидается 16 числа. А фаза убывающей Луны – с 17 по 28 февраля.

Удачные и неудачные для стрижки дни

Наиболее благоприятные дни для стрижки в феврале: 2, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 21, 26. А для окрашивания подойдут 7, 8, 12, 14, 19, 23 и 28 февраля. Дни роста волос – 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 15 февраля.

А недавно "Утро" рассказывало, как привлечь деньги и набить карманы с помощью прически: оказывается, многое заключается в правильном настрое и словах, с которыми нужно обратиться к Вселенной с просьбой дать шанс обогатиться и привлечь солидные средства.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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