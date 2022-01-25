На портале mos.ru появилась возможность оплаты с помощью Apple Pay

В планах – расширение платежного сервиса на Google Pay

Москвичи все чаще оплачивают покупки в магазинах не банковской картой, а своим смартфоном с подключенным платежным приложением. Такая возможность появилась и у пользователей портала городских услуг mos.ru. Теперь они могут оплачивать счета за коммунальные услуги и совершать другие платежи с помощью Apple Pay.

Воспользоваться услугой могут москвичи, обладающие устройствами с операционной системой iOS, то есть iPhone, iPad или Mac в браузере Safari.

"Подключение Apple Pay позволит оплачивать счета максимально быстро без необходимости ручного ввода данных банковской карты",

– пояснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов. По его словам, теперь в планах города – внедрить и другие востребованные системы электронных платежей, в частности Google Pay.

Для оплаты счетов с помощью Apple Рay нужно нажать на соответствующую кнопку в сервисе "Мои платежи" на mos.ru. Если на странице сервиса отсутствует опция оплаты через Apple Pay, значит, сначала ее нужно настроить в смартфоне или планшете. Для этого надо зайти в приложение Wallet на устройстве и следовать инструкциям.

В 2021 г. жители Москвы более 14,7 млн раз оплатили услуги с помощью сервиса "Мои платежи". По мнению разработчиков, новые возможности сделают сервис еще удобнее и востребованнее.