На портале mos.ru появилась возможность оплаты с помощью Apple Pay

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Москвичи все чаще оплачивают покупки в магазинах не банковской картой, а своим смартфоном с подключенным платежным приложением. Такая возможность появилась и у пользователей портала городских услуг mos.ru. Теперь они могут оплачивать счета за коммунальные услуги и совершать другие платежи с помощью Apple Pay.
Воспользоваться услугой могут москвичи, обладающие устройствами с операционной системой iOS, то есть iPhone, iPad или Mac в браузере Safari.
"Подключение Apple Pay позволит оплачивать счета максимально быстро без необходимости ручного ввода данных банковской карты",
– пояснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов. По его словам, теперь в планах города – внедрить и другие востребованные системы электронных платежей, в частности Google Pay.
Для оплаты счетов с помощью Apple Рay нужно нажать на соответствующую кнопку в сервисе "Мои платежи" на mos.ru. Если на странице сервиса отсутствует опция оплаты через Apple Pay, значит, сначала ее нужно настроить в смартфоне или планшете. Для этого надо зайти в приложение Wallet на устройстве и следовать инструкциям.
В 2021 г. жители Москвы более 14,7 млн раз оплатили услуги с помощью сервиса "Мои платежи". По мнению разработчиков, новые возможности сделают сервис еще удобнее и востребованнее.
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