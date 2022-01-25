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В Instagram появились кадры, на которых жительница Приморского края уговаривает амурского лесного кота вылезти из ее автомобиля. Зверек забился в заднюю часть ходовой и полтора часа наотрез отказывался оттуда вылезать.
Девушка пошутила, что кот пришел не греться, а ремонтировать автомобиль, и ему пришлось изрядно повозиться, чтобы проверить наличие неполадок.
Это не первый раз, когда девушка столкнулась с подобной ситуацией. До этого котик устроился на передней оси автомобиля, однако тогда он смог вылезти оттуда буквально за десять минут.
Амурский кот очень понравился пользователям сети – публикация собрала более 1,5 тысяч лайков и множество комментариев.
"Такой замечательный ребенок", "Какой красивый кот", "Ну красивущий невозможно", – так подписчики выразили восхищение красотой зверя.
Подобные случаи постоянно происходят зимой, особенно в морозы. Животные довольно часто греются зимой в автомобилях, поэтому водителям стоит быть внимательнее, прежде чем садиться за руль. Если вы оставляете машину на улице, обязательно перед выездом проверьте моторное пространство и колеса, чтобы предотвратить гибель животного.
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