Москвичи одобрили проект реабилитации Щукинского парка

Голосование проходило на портале "Активный гражданин"

План по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи получил одобрение 81% участников голосования на портале "Активный гражданин". Реализация проекта начнется в 2022 году.

Щукинский парк и Всехсвятская роща находятся на северо-западе Москвы слева от Волоколамского шоссе. Когда-то это была одна большая зеленая территория, но постепенно она оказалась разбита построенными здесь военными госпиталями, санаториями и другими лечебными учреждениями.

План экологической реабилитации территории предполагает создание в Щукинском парке и Всехсвятской роще единого пешеходного маршрута для отдыха и прогулок, замену асфальтового покрытия дорожек на гравий, удаление высохших деревьев и посадку новых и т.д.

Предложения были представлены на общественное обсуждение на портале "Активный гражданин". Свое мнение по проекту высказали более 167 тысяч москвичей, из них более 135 тысяч человек его поддержали, 9 тысяч высказались против, остальные предпочли довериться мнению специалистов.

Ранее москвичам предложили оценить инициативы по благоустройствуБасманного и Красносельского районов.