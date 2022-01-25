Москвичи одобрили проект реабилитации Щукинского парка

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План по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи получил одобрение 81% участников голосования на портале "Активный гражданин". Реализация проекта начнется в 2022 году.
Щукинский парк и Всехсвятская роща находятся на северо-западе Москвы слева от Волоколамского шоссе. Когда-то это была одна большая зеленая территория, но постепенно она оказалась разбита построенными здесь военными госпиталями, санаториями и другими лечебными учреждениями.
План экологической реабилитации территории предполагает создание в Щукинском парке и Всехсвятской роще единого пешеходного маршрута для отдыха и прогулок, замену асфальтового покрытия дорожек на гравий, удаление высохших деревьев и посадку новых и т.д.
Предложения были представлены на общественное обсуждение на портале "Активный гражданин". Свое мнение по проекту высказали более 167 тысяч москвичей, из них более 135 тысяч человек его поддержали, 9 тысяч высказались против, остальные предпочли довериться мнению специалистов.
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