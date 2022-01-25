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В Пенсионном фонде России (ПФР) все готово для пересчета ежемесячных выплат россиянам. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты статс-секретарь Андрей Пудов на заседании Комитета Совфеда по соцполитике во вторник, 25 января.
Ранее президент страны Владимир Путин распорядился проиндексировать страховые пенсии граждан на 8,6%, а не на плановые 5,9%. Пудов заверил сенаторов, что средства на это у ПФР есть.
"Совокупные расходы на три года с 2022 по 2024 составят 539,9 миллиарда рублей. Текущих средств достаточно для того, чтобы эту выплату осуществить в увеличенном размере пенсий",
– приводит URA.RU слова Пудова.
Отмечается, что повышенные выплаты россияне получат уже в феврале с учетом доплаты за январь.
Ранее стало известно, что размер материнского капитала также вырастет с февраля на уровень инфляции.
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